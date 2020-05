Ook dorpshuizen lopen inkomsten mis door corona

ALTENA • Waar de ene beheerder nog weinig zorgen heeft, staat de andere door de coronacrisis met de rug tegen de muur. “Heel heftig en zwaar.”

Dat dorpshuizen in kleine kernen belangrijk zijn blijkt wel uit de opsomming van Mariska van der Kolk, als ze het heeft over de activiteiten die de afgelopen maanden niet hebben kunnen plaatsvinden in het dorpshuis in Genderen.

Verenigingen konden vanwege het coronavirus niet terecht in het gebouw aan de Rondendans en ook Koningsdag en Bevrijdingsdag, die dit jaar extra feestelijk had moeten worden, konden niet doorgaan. Door het eetproject, maandelijks goed voor 80 bezoekers, en ook door andere feesten en partijen kon een streep. Toch is de beheerder niet bang dat Genderen het op termijn zonder dorpshuis moet stellen.

“We lopen op dit moment een hoop inkomsten mis, maar we hebben ook nauwelijks onkosten”, zegt Van der Kolk. “We mogen nog niet klagen. We zingen het nog wel een tijdje uit.”

Geen bakken met geld

Het scheelt dat het gebouw eigendom is van de Stichting Verenigingsgebouw Genderen, waar Van der Kolk in dienst is. “De stichting hoeft geen bakken met geld te verdienen.” Tegelijkertijd heeft ze wel een beroep gedaan op de NOW-regeling om de loonkosten van de beheerder door te kunnen betalen.

Ook Stichting Trema, dat het dorpshuisgedeelte van Vlechtwerk in Werkendam en De Dussenaar in Dussen onder haar hoede heeft, koerst niet op winst, vertelt Fenna Vogelsang. Vlechtwerk en De Dussenaar lopen in deze coronacrisis dan wel huur- en barinkomsten mis, de begroting wordt goeddeels overeind gehouden door subsidie van de gemeente Altena, die de verzending van facturen voor huur bovendien tot 1 juli heeft opgeschort.

Begroting

"In Vlechtwerk zijn de meeste inkomsten weggevallen, omdat die locatie het grootste is, maar met beide dorpshuizen gaan we het redden", zegt Vogelsang. "We moeten goed naar de begroting blijven kijken. De dorpshuizen zullen niet opeens hun deuren hoeven te sluiten."

Toch blijft het nog steeds balen dat de dorpshuizen zo abrupt hun deuren moesten sluiten, zegt ze. “Ik maak me meer zorgen over de mensen die niet naar Vlechtwerk of De Dussenaar kunnen komen, zoals bijvoorbeeld de vrijwilligers, maar ook veel ouderen.”

Drijfveer

Dat is ook de mening van Willy Duister, voorzitter van Stichting Dorpshuis Veen. "Het meest jammere is dat we nu de mensen geen onderdak kunnen bieden. Dat is toch je belangrijkste drijfveer hierachter."

Het dorpshuis in Veen gaat vanaf 1 juni weer open voor kleine gezelschappen, met name de vaste huurders, zoals het bewegen voor ouderen, de biljarters en de EHBO. Hoe het vanaf 1 juli verder moet wordt nog verder uitgedacht.

Sport- en zalencentrum Het Verlaat in Almkerk mag nog niet open, vertelt beheerder Corry van den Oever. "Daar heb ik nog geen bericht over gehad. Ik wacht tot het crisisteam van de gemeente met een protocol komt", zegt ze.

Kansloze missie

"Maar tot september wordt het een kansloze missie. Het is bijna zomervakantie voor scholen en verenigingen en zoals het er nu naar uitziet mogen ook de binnensporten pas daarna weer. Het leed is voor ons al geschied." Het Verlaat is dan officieel weliswaar geen dorpshuis, maar vervult in Almkerk wél een dorpshuisfunctie.

Van den Oever is volledig zelfstandig en dat maakt deze coronamaanden zwaar voor haar. "Het is stil in het gebouw. Ik heb geen inkomsten en de vaste lasten lopen gewoon door. Dat is heel heftig en zwaar. Financieel gezien sta ik met m'n rug tegen de muur en is het billen knijpen. Ik weet niet of we het op deze manier gaan redden."

Ze wil weer heel graag aan de slag. Als Het Verlaat straks weer met kleine stapjes open mag, zal er geld bij moeten. "Maar dan brandt hier in ieder geval weer licht."

Moeilijk

Aan de andere kant vertrouwt Van den Oever erop dat de gemeente Altena Het Verlaat voor Almkerk zal behouden. "De vraag is alleen op welke manier. Ik snap dat deze coronacrisis voor de gemeente ook echt moeilijk is en dat er zaken uitgezocht moeten worden. Maar met alleen uitstel van huurbetaling ben ik niet geholpen."

Tom Oostra