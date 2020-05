Nieuwe naam voor Aquarius Sanitair in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Het Sleeuwijkse Aquarius Sanitair gaat verder onder de naam Altena Sanitair.

Sanitairtechniek zit Martine Beijer van Aquarius Sanitair in het bloed, maar na 12,5 jaar vond ze het tijd voor een nieuwe uitdaging. Vader Bram Beijer gaat als nieuwe eigenaar het bedrijf vol badkamer- en toiletinspiratie en -realisatie met dezelfde passie voortzetten. Deze nieuwe fase brengt ook een nieuwe naam met zich mee: Altena Sanitair.

Nieuwe start

“Onze nieuwe start verdient een nieuwe naam", legt Bram Beijer uit.

"Omdat we hoofdzakelijk in de gemeente Altena actief zijn, vonden we het passend dit in onze nieuwe naam te verwerken. Natuurlijk blijven we dezelfde kwaliteitseisen hanteren die klanten van ons gewend zijn. Ook de vertrouwde gezichten van ons team, naast mij zijn dit verkoopadviseur Bertina Broeckx en een vaste badkamermonteur, blijven in de showroom aanwezig.”

Badkamers en toiletruimtes

Altena Sanitair is volledig gespecialiseerd in het (ver)bouwen van badkamer-en toiletruimtes. Klanten worden ontzorgd en meegenomen in het (ver)bouwproces door het maken van gedetailleerde ontwerptekeningen met bouwkundige en technische maatvoeringen, maar ook sprekende 3D-impressietekeningen met tegelontwerp, verlichting, ventilatie en meer horen tot het servicebeleid.

Daarnaast kan ook installatie- tot stukadoorswerk naar wens worden afgenomen, waarbij Altena Sanitair als aanspreekpunt en werkbegeleider de regie houdt over alle werkzaamheden én planning. Altena Sanitair biedt online en offline inspiratie. De coronamaatregelen worden tijdens een bezoek in acht genomen.

altena-sanitair.nl