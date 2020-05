CDA maakt zich zorgen over mogelijke wolf in Altena

ALTENA • Het CDA in Altena heeft de mogelijke aanwezigheid van een wolf binnen de gemeentegrenzen bij het college van B&W aan de kaak gesteld.

De partij wil weten welke preventieve maatregelen de gemeente kan nemen en hoe de wolf bestreden en verjaagd kan worden. Daarnaast vraagt men zich af of inwoners van Altena gevaar lopen.

Raadsleden Arie-Pieter Verdoorn en René Roovers hebben via 'diverse mediabronnen' vernomen dat 'naar alle waarschijnlijkheid' een wolf verantwoordelijk is voor doodgebeten schapen in Altena.

Wijk en Aalburg

Het roofdier zou volgens de CDA'ers hebben toegeslagen in Wijk en Aalburg en Hedikhuizen.

In een weide in Hedikhuizen zijn inmiddels meerdere dode schapen gevonden, net als in Aalst, de Betuwe en in de buurt van Beesd en Geldermalsen, beschrijft het tweetal in schriftelijke vragen aan het college.

Makkelijke prooi

"De meeste dieren verblijven weer buiten. Ze zijn dus een makkelijke prooi en lopen nu grote risico’s om door een wolf gedood te worden", aldus Verdoorn.

Niet alleen het CDA vindt het verblijf van 'één of meerdere wolven' binnen Altena 'zeer verontrustend', ook diverse schapenhouders maken zich zorgen.

CDA Altena vraagt het college ook waar getroffen boeren terecht kunnen voor eventuele financiële compensatie, als er dieren doodgebeten zijn.