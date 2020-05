Tweede groep voor hoogbegaafde leerlingen op De Almgaard

ALMKERK • Basisschool De Almgaard heeft besloten om een tweede groep voor hoogbegaafde leerlingen op te richten: fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs voor leerlingen in de middenbouw.

Al acht jaar biedt De Almgaard in Almkerk fulltime onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. In het begin alleen voor groepen 6 tot en met 8, later kwam er ruimte bij voor leerlingen in groep 5.

Nu het leerlingaantal al enkele jaren gestaag groeit, de vraag naar expertise en begeleiding toeneemt en de HB-groep zelfs een wachtlijst moest introduceren, heeft de school besloten met ingang van volgend schooljaar een tweede groep in het leven te roepen voor leerlingen in de middenbouw.

"Daarmee ontstaat er een mooie balans tussen midden- en bovenbouw', laat De Almgaard weten. "Hierdoor is er nu ook een grotere mogelijkheid voor leerlingen in de kleuterklas met een ontwikkelingsvoorsprong om nog sneller de meest passende begeleiding te krijgen."