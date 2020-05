Global Goals-gemeente Altena bereid om weeskinderen uit Griekse kampen op te nemen

ALTENA • Altena roept het kabinet op om de ernst van de situatie van weeskinderen in Griekse vluchtelingenkampen te erkennen en een deel van die kinderen naar Nederland te laten overkomen.

Als het kabinet hiertoe besluit, is de gemeente bereid om deze weeskinderen op te nemen. “Ze is overtuigd, in afstemming met de provincie Noord-Brabant, hen de opvang en de zorg te kunnen bieden waar deze kinderen recht op hebben”, schrijft het college van B&W in een brief naar verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD).

Volgens Altena is de noodzaak hoog. Sinds eind vorig jaar stijgt in diverse Griekse vluchtelingenkampen het aantal kinderen dat hulp zoekt. Deze kinderen komen uit verschillende landen en zijn om uiteenlopende redenen alleen, zonder ouders of begeleiders.

Coronavirus

Door het coronavirus is de situatie in de kampen ‘onhoudbaarder geworden dan deze al was’, staat verder in de brief aan de staatssecretaris te lezen.

“De hulporganisaties moesten zich noodgedwongen terugtrekken en de vluchtelingen aan hun lot overlaten. De situatie is het meest schrijnend voor de duizenden kinderen die zonder hun ouders of hun familie moeten zien te overleven.”

Global Goals

Als Global Goals-gemeente trekt Altena zich het lot van deze kinderen aan. Door zich te verbinden aan deze zeventien doelen streeft Altena naar het uitbannen van wereldwijde armoede en ongelijkheid, het tegengaan van klimaatverandering en het creëren van een welvarend en vreedzaam bestaan voor iedereen.

“In dat licht is het college van mening dat Nederland als eerstewereldland er alles aan moet doen om gezond leven en welzijn te bevorderen bij alle mensen, met name kinderen. Het is onderdeel van onze beschaving om kinderen zonder vader en moeder op te vangen en voor hen op te komen. Vooral als ze zich bevinden in een niet vreedzame en onrechtvaardige samenleving.”