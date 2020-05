Inloophuis Altena toch bereikbaar

ALTENA • Inloophuis Altena, voor iedereen die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker, is ook in deze coronatijd bereikbaar.

"Het coronavirus gaat ons langer plagen dan we in eerste instantie verwacht hadden", laat het bestuur van Inloophuis Altena weten.

"Helaas zijn we maar zes weken open geweest en nu inmiddels al weer zes weken dicht. De aangekondigde versoepeling van de maatregelen biedt meer ruimte voor contact, maar wel met instandhouding van de anderhalve meter onderlinge afstand. Daarmee rekening houdend ziet het er niet naar uit dat we snel weer wekelijks open kunnen. Onze gasten en onze doelgroep hebben echter niet minder behoefte aan een luisterend oor. Er zijn in deze tijd zelfs nieuwe onzekerheden bijgekomen voor kankerpatiënten. Denk aan uitgestelde behandelingen en eenzaamheid door quarantaine om besmetting te voorkomen."

Op afspraak

Het inloophuis wil graag een stukje van de eenzaamheid oplossen en een luisterend oor bieden. Dit kan telefonisch, maar dit kan ook in het inloophuis op afspraak.

Mensen die behoefte hebben aan een gesprek of gewoon even menselijk contact kunnen mailen naar secretaris@inloophuisaltena.nl of een berichtje sturen naar 06-23096613.

Inloophuis Altena zal dan contact met deze personen opnemen en een vrijwilliger aan hen koppelen, zodat ze samen een afspraak kunnen maken.

Na de zomervakantie hoopt het bestuur van Inloophuis Altena weer normaal open te kunnen. Daarom is het bestuur druk bezig met het vullen van het programma voor de tweede helft van 2020. Dit alles onder voorbehoud. "Want als er iets zeker is, is het dat alles onzeker is."

https://www.inloophuisaltena.nl/