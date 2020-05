Mini-bieb Het Strandhuisje geopend in Almkerk

ALMKERK • Peter Kahmann en Diny den Dunnen hebben vrijdag aan de Korf 55 in Almkerk mini-bieb Het Strandhuisje geopend.

Peter en Diny wilden al lange tijd een mini-bieb bij hun huis openen. “Tijdens het geocachen komen we ze tegen in allerlei soorten en maten en dat bracht ons op het idee.”

Vrijdagmiddag werden meteen de eerste boeken geruild.

De mini-bieb staat in de voortuin van Peter en Diny en is toegankelijk voor iedereen. Op de planken staan boeken van verschillende genres, dus er is voor elk wat wils.

Extraatje

Behalve boeken herbergt deze mini-bieb een extraatje. Op een heel originele manier is er namelijk een geocache in verstopt.