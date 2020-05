AALBURG • Aalburg Rond gaat dit jaar niet door.

De populaire fietstocht langs ondernemers in de voormalige gemeente Aalburg zou zaterdag 13 juni voor de 36e keer worden gehouden, maar Ondernemersvereniging Aalburg zet gezien de coronacrisis een streep door het evenement.

"Gezien de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk is om de traditionele fietstocht Aalburg Rond te organiseren. We gaan ervan uit dat we volgend jaar er weer een mooi event van kunnen maken", laat Ondernemersvereniging Aalburg weten.