Proeflokaal Den Dijk benut coronatijd voor grote verbouwing

WIJK EN AALBURG • Robbert van der Park ging aan het verbouwen en heeft 1 juni een vergroot café-restaurant.

Proeflokaal Den Dijk, het café-restaurant aan de Maasdijk in Wijk en Aalburg, is sinds 15 maart gesloten. Gastheer en eigenaar Robbert Van der Park hunkert net als zijn collega's naar 1 juni, als hij de deuren weer onder bepaalde voorwaarden mag openen.

Zweden

"Ik was zelf meer voorstander van hoe ze het in Zweden deden. Maar de regering besliste anders. Echt iets nieuws natuurlijk, die sluiting."

De deuren op slot en wat dan? De voormalig Eindhovenaar, die opgroeide in Heerhugowaard en in december 2017 aan het roer van Den Dijk kwam, was er voor zichzelf snel uit.

Creatief

"Je kunt dan creatief zijn met afhaalmaaltijden enzovoorts, maar daar heb ik toch maar niet voor gekozen. Ik heb gekozen voor een grondige verbouwing met heel veel zelfwerkzaamheid. Zo heb ik de tijd maar ingevuld."

Van der Park maakte van de nood een deugd.

"De planning was om later een verbouwing te doen, maar ik heb het nu maar naar voren gehaald en op deze manier veel geld verdiend door het zelf te gaan verbouwen. Ik ben met de pandeigenaar om tafel gegaan en die gaf mij ook het gevoel lekker aan de slag te kunnen gaan."

Sfeervol voorcafé

Inmiddels is de verbouwing al een eind op scheut. "De snackbar voor is eruit gehaald en dat gedeelte is bij het café getrokken, zodat er een sfeervol voorcafé is ontstaan", legt Van der Park uit. "Verder zijn we bezig om van de zaal en het dakterras restaurant te maken. Dat gedeelte is zo dadelijk ook via een trap naar het dakterras van buitenaf te bereiken, zodat onze klanten niet per se via het café naar binnen hoeven."

Van der Park heeft de zaal opnieuw geïsoleerd en ook het plafond verhoogd. "Door dat laatste is het ruimtelijk gevoel verdubbeld."

De sfeer in het café blijft als vanouds. "De zestig soorten bier zijn gebleven. We schenken ook nog steeds twaalf verschillende soorten whisky, twaalf verschillende soorten gin en twaalf soorten wijn", grinnikt Van der Park.

In het restaurantgedeelte kan vanaf de openingsdatum gekozen worden uit vier voorgerechten, vier hoofdgerechten en vier nagerechten, wijst Van der Park naar de menukaart. "Alle producten komen van de echte slager en de echte visboer. Verder presenteren we voortaan negen lunchgerechten."

Muziek

Den Dijk organiseert jaarlijks optredens van muzikanten. Ook dat blijft, zegt Van der Park. "Met live muziek blijven we in de zaal doorgaan. Ook feestjes en partijen blijven mogelijk."

Doordat Den Dijk 'lekker aan de fietsroute ligt', verwacht Van der Park dat zijn bedrijf door de uitbreiding nu nog meer profiteert van het fietstoerisme.

In het Wijk en Aalburgse zijn ze best blij met uitbater Van der Park. Vooral zijn vriendelijkheid is een groot wapen. "Dat hoor ik meer. Ik probeer iedereen het gevoel te geven hier welkom te zijn. Horeca is een vak om gastheer te zijn."