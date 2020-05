Bibliotheken gaan weer open

REGIO • Bibliotheek CultuurPuntAltena opent in de week van maandag 18 mei weer de deuren van de vestigingen in Woudrichem, Hank en Nieuwendijk.

De bieb in Wijk en Aalburg wordt momenteel verbouwd, maar mensen zijn daar vanaf dinsdag 2 juni ook weer welkom.

Door de versoepeling van sommige coronamaatregelen mogen bibliotheken al vanaf deze week open, maar dat is voor Bibliotheek CulltuurPuntAltena niet haalbaar, zegt directeur Marian van der Wal.

"Die termijn was voor ons niet haalbaar. We zijn nu druk met het treffen van de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen."

Handschoenen

Dat betekent een looproute door vestiging en dat het gebruik van een mandje en handschoenen verplicht gesteld wordt. Ook zijn de openingstijden beperkt. Het gebruik van de leestafel, koffiehoeken en werkplekken is niet toegestaan. "We hopen dat we na 1 juni meer stappen richting onze ‘normale’ dienstverlening kunnen zetten", aldus Van der Wal.

De Digi-inloop, dat de bieb samen met Seniorweb organiseert en waar mensen met digitale vragen terecht kunnen, wordt nu Digi-hulp via de telefoon. Elke woensdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur kunnen inwoners van Altena telefonisch bij de bibliotheek terecht met vragen op digitaal gebied.