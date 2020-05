AltenaLokaal wil ‘lokaal maatwerk’ voor coronaregels

ALTENA • Nu het kabinet langzaamaan coronamaatregelen wil versoepelen, is het voor AltenaLokaal tijd dat het college van B&W samen met de gemeenteraad kijkt wat er mogelijk is in Altena.

Fractievoorzitter Philip den Haan spreekt van ‘lokaal maatwerk’.

“Maatwerk, dat ook democratisch geborgd is in Altena”, aldus de Werkendammer, die over het onderwerp vragen heeft gesteld aan het college.

Ingrijpend karakter

“Vanuit het kabinet wordt verwezen naar de gemeenten, die nu de nodige maatregelen zullen moeten treffen die passen bij hun inwoners. Gezien het ingrijpende karakter van de nu geldende regels, is het des te belangrijker om voor onze eigen inwoners en bedrijven de juiste keuzes te maken en deze democratisch te legitimeren”, betoogt hij.

Den Haan wil graag weten welke koers het college voor ogen heeft om tot een ‘verantwoord plan’ te komen, dat de gemeente terug kan brengen naar ‘een samenleving als voor de crisis’. Ook vraagt hij zich af of Altena, ‘als dat passender is’, bereid is om een andere koers te varen dan die van de veiligheidsregio.

Noodverordening

De eerste periode van deze coronacrisis komen de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan via de veiligheidsregio’s op het bordje van de burgemeester terecht.

Deze vastgestelde noodverordeningen betekenen dat ‘de vrijheid van de inwoners van Altena is beperkt’, schrijft Den Haan.

“Dat is niet eerder zo vertoond en grijpt diep in op het leven van onze inwoners. De gemeenteraad is netjes geïnformeerd over de noodverordeningen, maar is tegelijkertijd democratisch buitenspel gezet. Dat is nodig in een tijd van ernstige crisis, maar nu er een periode aan lijkt te komen waarin de maatregelen stap voor stap terug gedraaid kunnen gaan worden is het juist van belang lokaal maatwerk te kunnen leveren.”