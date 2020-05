1800 tulpen uitgedeeld bij tulpenactie in Werkendam

WERKENDAM • Met een hartverwarmende tulpenactie toverden de vrijwilligers van de Hartenvlechter, een initiatief van Trema Kinderopvang en Welzijn, afgelopen zaterdag in Werkendam een glimlach op het gezicht van ouderen en het personeel van Goezate.

De 1800 tulpen, bedoeld als hart onder de riem, werden gedeeltelijk geschonken door Bootflora, kweker in Kerkwerve.

Sinds vier weken brengen vrijwilligers op woensdag vanuit Vlechtwerk soep bij ouderen, maken ze een praatje en horen ze of er hulp nodig is. De tulpenactie op zaterdag was een leuk extraatje. De positieve reacties motiveren de vrijwilligers om door te gaan met hun inzet.

Mensen die graag iemand willen aanmelden voor deze soepactie kunnen contact opnemen via 06-41025706 of hartenvlechter@gmail.com.

Sponsors

Hoewel de kosten zo laag mogelijk worden gehouden door goedkoop in te kopen en te werken met vrijwilligers, zijn er wel kosten. Daarom is de Hartenvlechter op zoek naar sponsors. Zij kunnen zich via hetzelfde telefoonnummer en e-mailadres melden.