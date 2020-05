Opnieuw huisarts in Giessen besmet met coronavirus

GIESSEN • Bij de huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk is opnieuw een huisarts besmet met het coronavirus.

Het gaat om dokter Jacomien Zwemer. Volgens een bericht op de website van de huisartsenpraktijk voelt ze zich 'niet erg ziek'.

"De afgelopen dagen heeft zij al vanuit huis gewerkt. Zij zal pas weer op de praktijk aan het werk gaan, wanneer ze tenminste 24 uur klachtenvrij is, volgens de regels van het RIVM", staat te lezen.

Zwemer is niet de eerste huisarts binnen de huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk die besmet is geraakt met het virus.

In maart werd bekend dat in Giessen ook Piet Muilwijk positief getest had op het nieuwe coronavirus COVID-19.