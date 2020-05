Altena staat stil bij 4 mei

ALTENA • Dodenherdenking in Altena verliep dit jaar door de coronacrisis anders dan andere jaren.

De hele dag hingen de vlaggen halfstok en het gemeentebestuur van Altena legde als vertegenwoordiging van alle inwoners van Altena in de loop van de dag een krans bij de monumenten in de gemeente, zoals in Werkendam en Woudrichem.

De speech van burgemeester Egbert Lichtenberg was via de lokale omroep te volgen.

Mensen volgden de 4 mei-herdenking thuis.

In Eethen werd vroeg in de avond een eenvoudige herdenking gedaan een klein groepje aanwezigen. Om 2 minuten voor 20.00 uur werd na het klokluiden de last post (taptoe) ten gehore gebracht door twee leden van de muziekvereniging uit Meeuwen. Nabij de nieuwe pomp in Eethen, zodat het in het dorp te horen was. Na de twee minuten stilte werd het Wilhelmus geblazen. Enige omstanders zongen uit volle borst mee.

In Nieuwendijk speelden trompettisten op meerdere locaties in het dorp het Wilhelmus na de twee minuten stilte om 20:00 uur.

Meer foto's onderaan dit bericht.

Na de taptoe en twee minuten stilte klinkt nu het Wilhelmus op vijf locaties in #Nieuwendijk. #hetkontakt @KontaktAltena pic.twitter.com/5guI6q5vPK — Rick den Besten (@RickdenBesten) May 4, 2020