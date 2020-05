Tijdelijke Mariakapel in Hank

HANK • In de katholieke kerk in Hank is tijdelijk een Mariakapel gecreëerd in het halletje bij de zijingang van de kerk.

Dit om mensen de gelegenheid te bieden bij Maria een kaarsje op te steken en even te bidden.

De kapel is sinds maandag dagelijks geopend van 9:00 uur tot 16:00 uur.