RIVM: Landelijk 26 nieuwe sterfgevallen door coronavirus

ALTENA • Maandag zijn in heel Nederland 42 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 26 personen als overleden gemeld.

In totaal zijn in Nederland nu 5082 personen aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

De gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Voor de gemeente Altena blijven de cijfers maandag onveranderd: 118 meldingen, 30 ziekenhuisopnames en elf stergevallen.

Tot nu toe zijn er 40.770 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.