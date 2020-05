Toespraak burgemeester Lichtenberg: 'Vrijheid groeit vanuit kleine daden'

ALTENA • In zijn 4 mei-toespraak ging burgemeester Egbert Lichtenberg maandag in op de waarde van verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en het thema vrijheid.

Lichtenberg haalde in zijn speech - vanwege de coronacrisis niet bij een van de monumenten in Altena te horen, maar uitgezonden door Altena TV - de verhalen aan van Jan Osnabrugge uit Eethen, die ondergedoken zat en in Meeuwen bij een bombardement is omgekomen; van de Liniecrossers, die in de laatste maanden van de oorlog een 'menselijke brug' vormden tussen het bevrijde zuiden en het bezette noorden; van de razzia's in Veen; en van de Merwedegijzelaars: honderden willekeurige, onschuldige en veelal jonge mannen, die in mei 1944 werden opgepakt en weggevoerd.

Niet vanzelfsprekend

"Wat al deze verhalen vertellen is dat onze samenleving met vrede en vrijheid, met democratie en mensenrechten, niet vanzelfsprekend is. Dat wij daar zuinig op moeten zijn en dat wij die moeten koesteren. Dat is de dure plicht aan hen die gevochten hebben en gevallen zijn voor onze vrijheid", zei Lichtenberg.

"Vandaag herdenken we alle Nederlandse oorlogsslachtoffers, zowel burgers als militairen, die waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Daarom zijn verhalen belangrijk om te blijven herdenken. Graag wil ik dan ook een ieder bedanken die eraan bijdraagt het herdenken levend te houden."

Dit jaar is Nederland 75 jaar bevrijd.

Vrijheid

"Bijna een gemiddeld mensenleven. En nog steeds moeten wij werken aan onze vrijheid. Vrijheid is en blijft ook een zoektocht en een stelt ons voortdurend de vraag: Waar houdt mijn vrijheid op en waar begint de vrijheid van de ander? Deze vraag is momenteel voor iedereen daadwerkelijk voelbaar", sprak de burgemeester met een verwijzing naar de huidige crisis.

"Iedereen die nu zijn vrijheid pakt in de overtuiging dat hem of haar niets kan gebeuren, gaat voorbij aan het feit dat het pakken van deze vrijheid, gevolgen kan hebben voor een ander. Vrijheid groeit vanuit kleine daden en kleine gebaren voor een ander. Vrijheid bloeit door dat ene stapje opzij, door die extra seconde geduld. Vrijheid overwint door het respecteren van elkaar."