Architect aan de slag met brandweerkazernes in Almkerk, Hank en Dussen

ALTENA • Almkerk, Dussen en Hank krijgen nieuwe brandweerkazernes. De bouw start in 2021 en eind 2022 moet de derde kazerne opgeleverd zijn.

De brandweerkazernes in Almkerk, Dussen en Hank voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom heeft de gemeente Altena in de begroting geld vrijgemaakt voor de nieuwbouw van drie brandweerkazernes. Via een aanbestedingsprocedure is aan architectenbureau Van Pelt uit Cromvoirt de opdracht gegeven om de kazernes te ontwerpen.

Basisontwerp

Het architectenbureau heeft als opdracht één basisontwerp te maken dat in Almkerk (Sportlaan), Dussen (Zuideveldlaan) en Hank (Stadhoudershoef) kan worden gerealiseerd.

Overigens zijn de bouwlocaties per kern verschillend van omvang en situering. Per kern wordt het basisontwerp nog vertaald naar een definitief ontwerp. De beeldkwaliteit is een belangrijk uitgangspunt en in het definitief ontwerp per kern wordt de aansluiting op de directe omgeving van de brandweerkazerne meegenomen, zo laat de gemeente weten.

"Er komen dus uiteindelijk drie brandweerkazernes die volgens dezelfde uitgangspunten zijn ontworpen, maar toch hun eigen accenten hebben. Door uit te gaan van een basisontwerp lijken ze op elkaar, maar door te kiezen voor verschillende materialen en kleuren zien ze er toch anders uit."

Duurzaam

Bij de aanbesteding is als eis gesteld dat de drie brandweerkazernes moeten voldoen aan de visie van de gemeente Altena op duurzaamheid en klimaat. "Er wordt een scala aan slimme maatregelen toegepast om de brandweerkazernes duurzaam en energieneutraal te bouwen en te gebruiken", aldus de gemeente. "Het actief en passief benutten van zonne-energie geldt daarbij als een van de speerpunten."

Dit jaar is de architect aan zet om de ontwerpen per kern voor te bereiden. In Hank en Dussen is bovendien nog sprake van sloop van de huidige brandweerkazernes, die ook moet worden voorbereid. Uiterlijk begin 2021 worden de sloop- en bouwwerkzaamheden aanbesteed. Het is de bedoeling het totale werk aan één aannemer op te dragen.

Voorjaar 2021

Afhankelijk van de procedures voor de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen zal in het voorjaar van 2021 in één van de kernen worden gestart met de bouw. In de andere kernen wordt gestart, zodra dat logistiek mogelijk is voor de aannemer. Het is de bedoeling het totale bouwproces voor de drie kazernes kort te houden en eind 2022 de derde kazerne op te leveren.

Burgemeester Egbert Lichtenberg is blij voor de brandweervrijwilligers nu de bouw van de nieuwe kazernes weer een stap dichterbij is gekomen. "Zij verdienen het om hun belangrijke werk vanuit een gedegen locatie te kunnen doen”, zegt hij.

Joost Pot

Ook clustercommandant Joost Pot is tevreden.

"Als brandweercommandant ben ik erg te spreken over de voortvarende aanpak van gemeente Altena om de nieuwbouw van drie kazernes als één project op te pakken. Onze vrijwilligers staan dag en nacht klaar om mensen in nood te helpen en verdienen een goede en eigentijdse huisvesting.”