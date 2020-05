Coronacijfers Altena zaterdag onveranderd

ALTENA • De nieuwste coronacijfers van het RIVM voor de gemeente Altena zijn zaterdag exact hetzelfde als vrijdag.

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten uit Altena is al ruim een week niet gestegen en ook het aantal sterfgevallen door het virus is al dagen onveranderd. Vrijdag kwamen er nog wel twee nieuwe meldingen bij.

Zaterdag zijn in Nederland 97 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 94 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 40.236 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.