Beatrixziekenhuis en Albert Schweitzerziekenhuishervatten reguliere zorg

REGIO • In alle ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland, waaronder het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht wordt hard gewerkt aan het hervatten van de reguliere zorg.

Nu de piek in het aantal COVID-19 patiënten op de Intensive Care afdelingen voorbij lijkt te zijn, worden maatregelen getroffen om de normale zorg weer op te pakken. 'Dit gebeurt stapsgewijs, zodat de reguliere zorg en de zorg voor coronapatiënten veilig naast elkaar kunnen worden ingezet', melden de ziekenhuizen in een persbericht.

Oplopende wachttijden

Ziekenhuizen en instellingen in de regio hebben gedurende de coronacrisis aanpassingen moeten doen om de zorg voor coronapatiënten het hoofd te bieden. De zorg voor corona (Covid-19)-patiënten en de daarbij benodigde inzet van personeel en middelen heeft gezorgd voor oplopende wachttijden voor patiënten die reguliere zorg nodig hebben.

Vanaf heden hervatten alle ziekenhuizen de reguliere zorg, waardoor een start wordt gemaakt met het wegwerken van de wachtlijsten. 'Daarbij zal er niet gelijk op volledige sterkte gewerkt kunnen worden en wordt er rekening gehouden met de mate van urgentie van de zorg.'

Besmetting

Zowel voor medewerkers als patiënten en bezoek worden maatregelen genomen om besmetting te voorkomen. Patiënten worden voor hun bezoek telefonisch gevraagd of zij coronaklachten hebben.

De corona- en niet-coronazorg verloopt gescheiden. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om te kunnen beantwoorden aan de 'anderhalvemetersamenleving', bijvoorbeeld in de inrichting van wachtruimten, spreekkamers en het leiden van bezoekersstromen.

Beleid

Per instelling kan het beleid ten aanzien van bezoekers verschillen. 'In sommige instellingen is slechts 1 bezoeker per patiënt per dag toegestaan, in andere instellingen is zelfs geen bezoek toegestaan. Het beleid wordt door de instelling zelf bepaald. Bij het bezoeken van de poliklinieken kan er hooguit 1 begeleider meekomen, maar om zo weinig mogelijk mensen in het ziekenhuis te hebben, verdient het de voorkeur om alleen te komen.'

De ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland zijn: Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Beatrix Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, ZorgSaam.