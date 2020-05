Ook CDA in Altena verdeeld over coalitie met Forum voor Democratie

ALTENA • CDA'ers uit Altena hadden op het provinciehuis liever een andere coalitie gezien dan eentje met Forum voor Democratie. "Maar als je aan de zijlijn blijft staan, gebeurt er straks misschien wel iets wat je als partij helemaal niet wil."

Voor Gerard Paans staat het als een paal boven water waarom het CDA niet moet samenwerken met Forum voor Democratie: de uitspraken van partijleider Thierry Baudet, de koers van de partij als het gaat om Europese samenwerking en, deze week in het nieuws, de fascistische en antisemitische uitspraken in besloten appgroepen met Forum-jongeren.

"Ik vind het zo erg", zegt hij over het besluit van zijn partij om in zee te gaan met Forum voor Democratie. "Ik ben doorgaans een goed verliezer, maar het gaat hier om principes. Ik heb een slecht gevoel bij deze coalitie. Er is geen verschil tussen Forum voor Democratie in Brabant en Forum voor Democratie in Den Haag."

Donderdag maakten de kersverse partners samen met VVD en Lokaal Brabant bekend dat ze een nieuw provinciebestuur gaan vormen.

Pluche

"Ik ben helemaal voor democratie, dus Forum mag van mij gaan regeren. Maar daar hoef je als CDA niet aan mee te doen. Niet ten koste van alles. Het lijkt wel of het pluche fijner is dan de houten stoel van de oppositie", zegt de Werkendammer.

56 procent van de Brabantse CDA-leden is voor een samenwerking op provinciaal niveau met Forum voor Democratie, blijkt uit een ledenraadpleging die ingevuld is door 816 van de in totaal bijna 5000 CDA'ers in de provincie.

PVV

Arno Bouman heeft net als Paans tegen gestemd. Hij trekt de vergelijking met 2010, toen het CDA tijdens het partijcongres in Arnhem instemde met regeringsdeelname met gedoogsteun van de PVV.

Toen was de Genderenaar ook tegen, maar mocht hij niet meestemmen. Het was voor Bouman de aanleiding om actief te worden voor het CDA.

Hij rekent voor dat ongeveer 50 stemmen uiteindelijk de doorslag hebben gegeven. "Een magere basis voor dit besluit", concludeert Bouman.

Faliekant tegen

"Als je de cijfers van de ledenraadpleging beter bekijkt, zie je dat meer mensen faliekant tegen een coalitie met Forum zijn dan faliekant voor. Het is dus nogal een verantwoordelijkheid die het CDA in Brabant neemt."

Aan de andere kant moet er nu eenmaal bestuurd worden, vindt Bouman. "Als men eind 2019 in het stikstofdebat een klein beetje meer was opgeschoven richting het landelijke beleid had de vorige coalitie van het midden nog gewoon actief geweest", schreef hij in februari al in een blog op zijn website.

D66

De smeekbede van D66 – 'Alles is bespreekbaar', aldus Gedeputeerde Annemarie Spierings donderdag – noemt hij een 'gepasseerd station'. Zijn slotconclusie blijft echter overeind: "Het is een gedwongen verstandshuwelijk."

Voor Harm-Jan van der Beek, afdelingsvoorzitter in Altena, is het duidelijk dat het CDA in een spagaat zit. Het beeld dat uit de ledenraadpleging komt is nagenoeg gelijk aan de verhoudingen in Altena, is zijn inschatting. "Hier is het ongeveer fiftyfifty. De een is mordicus tegen een samenwerking met Forum voor Democratie, de ander vindt dat het onder voorwaarden wel moet kunnen."

Pragmatisch

Zelf is hij 'pragmatisch' ingesteld als het gaat om de nieuwe Brabantse coalitie. "Het is kiezen uit twee kwaden. Ik had ook liever een andere samenwerking gezien, maar als je langs de zijlijn blijft staan, gebeuren er straks misschien wel dingen die je als CDA helemaal niet wilt", zegt Van der Beek, o.a. doelend op het stikstofbeleid.

De voorzitter heeft 'bijzonder veel respect' voor partijgenoten met een andere mening en hij vindt het dan ook goed dat de Brabantse afdeling heeft aangekondigd in gesprek te blijven met verontruste leden.

Rare vogel

"Dit gaat over iets heel wezenlijks. Mensen hebben diepgewortelde zorgen over de toekomst van onze partij. Het is een heel spannend pad waar we op gaan. Thierry Baudet is een rare vogel, eentje met gevaarlijke uitspraken, daar is binnen het CDA nul komma nul onenigheid over. Maar het gaat erom of de mensen van Forum in Brabant betrouwbaar genoeg zijn als je eenmaal afspraken op papier hebt gezet. En vergeet ook niet dat veel Brabanders op Forum voor Democratie hebben gestemd. Veelal zijn dat gewoon weldenkende mensen."

Meeuwis Millenaar is een van die CDA'ers uit Altena die vóór de coalitie met Forum hebben gestemd. "Uit volle overtuiging, maar met pijn in het hart", verklaart hij. "De vorige coalitie had van mij best mogen blijven bestaan, maar we zijn door de andere partijen tot het uiterste gedreven. Ze hebben te hoog spel gespeeld en het CDA tot op het bot getergd. Nu moeten ze op de blaren zitten."

Stikstof

Millenaar, die een 'natuurinclusief' melkveebedrijf in Dussen heeft, snapt best dat er een en ander moet gebeuren als het gaat om de uitstoot van stikstof. "En als boer wil ik ook echt wel meedenken met oplossingen, maar niet op deze manier. Over pakweg twintig jaar zijn alle boeren hier uit de straat weg en dat doet mij pijn."

Hij is 'helemaal geen fan' van Forum voor Democratie, benadrukt hij. "Ik sta helemaal niet achter het gedachtegoed van Thierry Baudet, maar uit wat ik hoor en lees maak ik op dat iedereen in de nieuwe coalitie er het beste van wil maken in Brabant. We moeten nu eenmaal verder."

Herpakken

Hij begrijpt de zorgen van de CDA'ers die tegen gestemd hebben. "Die zorgen heb ik zelf ook. Maar laten we onszelf herpakken en kijken wat deze samenwerking ons oplevert. We hebben immers al veel tijd verloren en zoveel tijd tot aan de volgende verkiezingen hebben we nu ook weer niet. Ik hoop dat iedereen gewoon lid blijft van de partij."

Tom Oostra