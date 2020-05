Ook streep door Giessense jaarmarkt dit jaar

GIESSEN • Ook de jaarmarkt in Giessen gaat dit jaar vanwege de coronacrisis niet door.

Het populaire evenement stond gepland op 10, 11 en 12 september, maar voor de Stichting Jaarmarkt Giessen is het onzeker welke coronamaatregelen er na 1 september nog gelden voor evenementen.

"Er zitten op dit moment teveel haken en ogen aan en we moeten toch aan de gezondheid van de mensen denken. Die staat voorop", zegt Arie Kant namens het bestuur van de stichting.

Duidelijkheid

"We zouden onze energie de komende tijd nog in de organisatie kunnen steken en een besluit over het wel of niet doorgaan van de jaarmarkt voor ons uit kunnen schuiven, maar nu is er gewoon voor iedereen duidelijkheid."

Voor het hardlopen, wielrennen en de kermis zou het sowieso een 'lastig verhaal' worden, aldus Kant, die aangeeft dat de stichting nog wel heeft nagedacht om alleen de markt door te laten gaan in een ruimere opzet, door er meer straten bij te betrekken.

"Maar áls je dan al een vergunning krijgt, moet je zoveel controle houden op of alle bezoekers zich aan de maatregelen houden. En als het dan te druk wordt, loop je alsnog het risico dat een boa of een wijkagent de jaarmarkt sluit."

55e editie

Het bestuur richt zich nu op de organisatie van de jaarmarkt van volgend jaar. Dat zou een feestelijke 55e editie moeten worden, maar of het ook daadwerkelijk aangemerkt wordt als lustrumjaar laat Kant nog in het midden.

Giessenaren kunnen zich in 2021 wel op gaan maken voor de verlichting, die eens in de vijf jaar plaatsvindt in het dorp.