Eén nieuwe melding van COVID-19 in Altena

ALTENA • In de gemeente Altena is er woensdag één nieuwe melding van COVID-19 bijgekomen volgens de laatste cijfers van het RIVM.

Daarmee komt het totaal aantal meldingen in Altena op 114. Het aantal mensen uit Altena dat met coronaklachten in het ziekenhuis is opgenomen of dat is geweest is al een week niet gestegen en het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het virus staat ook woensdag nog steeds op elf.

Landelijk gezien zijn er woensdag 76 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 145 personen als overleden gemeld.

Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

"Dit zien we ook na dit weekend met aansluitend Koningsdag vooral bij het aantal overlijdens", zo laat het RIVM weten.

Tot nu toe zijn er 38.802 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.