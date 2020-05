Ook scholen in Altena gaan weer open: 'Belangrijk dat kinderen er weer zijn'

ALTENA • SOOLvA en De Stroming zijn blij dat de schooldeuren in Altena weer open kunnen.

Het zijn hectische dagen voor de basisscholen. Van lege klaslokalen en thuisonderwijs maken ze de komende weken weer de stap naar 'normale' schooldagen. Voor zover dat normaal kan, natuurlijk. Vanaf 11 mei gaan leerlingen vooralsnog voor de helft van de tijd naar school en dan nog moeten de basisregels om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals die anderhalve meter afstand, in acht worden genomen.

Pinksteren

Voor Ton Lenting, bestuurder van de protestantse onderwijsvereniging De Stroming, lijkt het erop dat de plannen die momenteel op zijn scholen gemaakt worden een 'beperkte houdbaarheidsdatum' hebben. "Het is een reële verwachting dat de basisscholen na Pinksteren weer 100 procent les geven. Dat is dan nog maar een hele kleine stap."

Voor een deel van de scholen binnen De Stroming geldt al dat ze na de meivakantie nagenoeg volledig open zullen zijn.

"Laten we eerst die 50 procent maar eens gaan doen en dan groeien we vanzelf wel in een model", is de verwachting van Petra Timmermans, bestuurder bij Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA).

Ze is blij dat het kabinet met duidelijk richtlijnen is gekomen, zodat de scholen weer kunnen opstarten, ook al is het nog maar relatief kort tot de zomervakantie. "Als je de kinderen vanaf nu tot aan september thuis zou laten zitten, zou dat uiteindelijk meer kwaad doen dan goed", zegt ze. "Voor mij is het belangrijk dat ze er op 11 mei weer zijn. Vergeet niet dat ze sociaal-emotioneel heel wat hebben meegemaakt door de coronacrisis. Juist nu is het goed dat we ze structuur en stabiliteit meegeven."

Leerachterstand

Lenting wijst op het risico dat sommige kinderen een leerachterstand kunnen oplopen bij langer gesloten schooldeuren. "De kansenongelijkheid willen we niet verder laten toenemen."

Het onderwijspersoneel heeft er ook weer zin, merken ze bij SOOLvA en De Stroming. Lokalen en schoolgebouwen worden de komende weken zo goed mogelijk ingericht voor onderwijs in de nieuwe anderhalvemetersamenleving.

Dat betekent dat kinderen bij de poort worden afgezet door hun ouders, dat het bureau van de juf of meester op minimaal anderhalve meter van de leerlingen staat, geen teamvergaderingen en looprichtingen binnen de school. "Het is wel wat werk, maar ook weer niet zó ingrijpend", zegt Lenting. Tegelijkertijd leven er ook zorgen, vertelt Timmermans.

Toch gaan de bestuurders er niet van uit dat ze straks met een lerarentekort zitten.

Opgelucht

Ouders die hun kind thuis willen houden hebben zich nog niet gemeld. "Veel vaders en moeders zijn opgelucht dat hun kinderen weer naar school kunnen", merkt Lenting. "Daar ben ik blij mee." Met ouders die toch zorgen hebben gaan hij en ook Timmermans in gesprek. De leerplichtambtenaar wordt in eerste instantie niet ingeschakeld.

Tom Oostra