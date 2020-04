Digitaal koekhappen tijdens koningsdageditie van Pomp Stream Party

ALMKERK • Maandagavond is er live vanuit jongerencentrum De Pomp in Almkerk een speciale koningsdageditie van de Pomp Stream Party.

Jong en oud is welkom om vanaf 20:00 uur in te schakelen op het YouTube-kanaal van De Pomp voor een gezellige extra uitzending van deze Pomp Stream Party.

In verband met de regelgeving rondom de coronacrisis is het jongerencentrum tot nader order gesloten, maar de medewerkers verzorgen elke zaterdag een online programma via YouTube. Speciaal voor Koningsdag komen de medewerkers van het jongerencentrum met een oranje editie.

Digitaal koekhappen

De uitzending van vanavond zit vol leuke en ludieke onderdelen, zoals een speciale Holland-quiz, digitaal koekhappen, het overbekende verjaardagsspel (bekend van 'Ik hou van Holland') en nog veel meer. Ook maken kijkers kans op leuke oranje prijzen.

De uitzending is live te volgen via http://www.youtube.com/jongerencentrumdepomp.