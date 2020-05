Aangepaste 4 mei in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Het 4 mei-comité in Nieuwendijk en fanfare ONS hebben vanwege de coronamaatregelen een aangepast programma voor Dodenherdenking op maandag 4 mei.

Tegen 20:00 uur staan vijf trompettisten op diverse locaties in Nieuwendijk: bij het monument Oslopark, bij het Jan Biesheuvel Dijkhuis, bij het steunpunt, bij de nieuwbouwappartementen aan de Boomgaard (Singel, Westerhei) en bij Altenastaete.

Er wordt een korte herdenking gehouden via de kerkradio van de gereformeerde kerk, die vanaf 19:45 uur via onderstaande website te volgen is.

Programma

Het programma: om 19:58 uur signaal taptoe; om 20:00 uur twee minuten stilte en om 20:02 uur het Wilhelmus, eerste en de zesde couplet. De namen van de gevallen en een toepasselijke gedicht wordt via de kerkradio gedaan.

"Zet deuren of ramen open, maar blijf vooral thuis", zo luidt de nadrukkelijke oproep.

http://gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio