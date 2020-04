Coronacijfers Altena ook maandag onveranderd

ALTENA • De nieuwste cijfers van het RIVM laten maandag wederom geen veranderingen zien voor de gemeente Altena.

Het aantal mensen dat vanwege het coronavirus in het ziekenhuis is opgenomen of dat is geweest is niet gestegen, net als het aantal stergevallen door het virus. Dat is inmiddels voor de zesde dag op rij het geval.

Ook het aantal meldingen van COVID-19 binnen de gemeente is gelijk gebleven, al is dat aantal zondag nog met vier gestegen naar 113.

Landelijke cijfers

Maandag zijn er over heel Nederland 65 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Dat totaal staat nu op 10.521.

Er zijn maandag 43 personen als overleden gemeld, daarmee komt het totaal op 4518.

Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.



Tot nu toe zijn er 38.245 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.