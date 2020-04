Teller ziekenhuisopnames door coronavirus loopt opnieuw niet op

ALTENA • Zowel het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten uit Altena als het aantal sterfgevallen door het virus in de gemeente zijn vrijdag wederom niet gestegen.

Dat betekent dat nog altijd 30 personen uit Altena met coronaklachten in het ziekenhuis zijn opgenomen of opgenomen geweest en dat er elf mensen aan de gevolgen van COVID-19 overleden zijn.

Landelijk gezien zijn er vrijdag 123 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 112 personen als overleden gemeld.

Tot nu toe zijn er 36.535 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.

Oversterfte afgenomen

Uit cijfers van het RIVM en het CBS blijkt dat de oversterfte in de derde week van april is afgenomen, ook in verzorgingshuizen.

Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger dan de gemelde aantallen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dagelijks publiceert.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en RIVM monitoren de sterftecijfers in Nederland. Niet alle mensen die in Nederland overlijden zijn getest op COVID-19. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek - dus ongeacht de doodsoorzaak - ontstaat een completer beeld van de situatie in Nederland.

Sinds een aantal weken wordt er een oversterfte geconstateerd. De opkomende hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat is wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie. In de derde week van april neemt de oversterfte dus af, blijkt uit gegevens van het CBS en het RIVM.

In de week van donderdag 9 april tot en met woensdag 15 april was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd. "In totaal zijn 4500 sterfgevallen gemeld, gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2654 en 2959 sterfgevallen. Dat is tussen 1541 en 1846 meer sterfgevallen dan we zouden verwachten", aldus het RIVM.

Dit is ongeveer twee keer hoger dan de gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 in diezelfde week (876). De sterfte was licht verhoogd in de leeftijdsgroep 55-64 jaar en sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar en ouder.

De oversterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst in een aantal weken afgenomen.