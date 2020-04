Woningcorporaties verder als Bazalt Wonen

REGIO • Woningcorporaties Woonlinie en Woonservice Meander gaan vanaf 1 januari 2021 samen verder onder de nieuwe naam Bazalt Wonen.

De naam, bedacht door een medewerker, verwijst naar basalt, een gesteente dat veel wordt toegepast als dijkbekleding. Dit gesteente zorgt voor een stevig fundament, zodat we hier op het 'droge' wonen.

Door de 's' door een 'z' te vervangen krijgt Bazalt bovendien een link met Zaltbommel en Altena, de regio's waar de samengevoegde woningcorporaties actief zijn, legt Peter van den Heuvel, beoogd directeur-bestuurder van de fusiecorporatie uit.

"Ons voornaamste doel als woningcorporatie is zorgdragen voor een fijn huis, thuis en leefomgeving. Zo blijven we actief bouwen aan nieuwe, duurzame en betaalbare woningen in de regio. Ook voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag. Een andere belangrijke taak waar we ons op blijven richten is dat we onze (bestaande) woningen in de toekomst betaalbaar houden, ze goed (blijven) onderhouden en energiezuiniger maken."

7000 woningen

Door samen te gaan ontstaat er 'één krachtige woningcorporatie' met straks een ruim woningaanbod van bijna 7000 woningen in de gemeenten Zaltbommel en Altena, zo laten Woonlinie en Meander in een gezamenlijk persbericht weten.

Willem Bijl, directeur-bestuurder van Woonservice Meander: "We vinden het belangrijk dat ook de nieuwe woningcorporatie voor onze huurders dichtbij, betrouwbaar en aanspreekbaar is. De nieuwe naam is een voorbeeld van wie we willen zijn: een krachtige en solide woningcorporatie in een rivierrijk gebied als deze. Een corporatie waar onze huurders op kunnen bouwen. Niet alleen voor onze huurders willen we die stevige basis zijn, maar ook voor onze medewerkers en partners."