Coronacijfers Altena opnieuw onveranderd

ALTENA • De laatste cijfers rondom het coronavirus, die dagelijks bekend worden gemaakt door het RIVM, zijn voor de gemeente Altena donderdag hetzelfde als woensdag.

Dat betekent dat het aantal ziekenhuisopnames - 30 - door het virus niet gestegen is en ook het aantal mensen dat overleden is aan de gevolgen van COVID-19 staat nog steeds op elf.

Donderdag zijn er over heel Nederland gezien 137 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 123 personen als overleden gemeld.

In totaal gaat het nu om 10.158 ziekenhuisopnames en 4177 sterfgevallen.

Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 35.729 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.