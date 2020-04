Sleeuwijk krijgt achttien nieuwe huizen

Een impressie van de nieuwe woningen in Sleeuwijk.

SLEEUWIJK • Op de oude locatie van de Burgemeester Verschoorschool in Sleeuwijk worden achttien nieuwe koopwoningen gebouwd.

Het gaat om vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.

Planning

De planning is dat het bestemmingsplan eind dit jaar door de gemeenteraad kan worden vastgesteld en dat in januari 2021 gestart kan worden met de bouw.

"Ik ben zeer tevreden dat deze voormalige schoollocatie op deze manier ingevuld gaat worden", zegt wethouder Hans Tanis. "In Sleeuwijk is er grote behoefte aan dit type woningen. Het is een mooi plan met een mooi aantal energieneutrale huizen."

Duurzaamheid

Bij de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Burgemeester Verschoorschool staan duurzaamheid, klimaatbestendigheid en natuur centraal, aldus de gemeente. Dit uit zich onder andere in veel groen, energieneutrale huizen en parkeerplaatsen in halfverharding.

De verdere uitwerking van het bouwplan, zoals bijvoorbeeld het verkoopproces, wordt door de Werkendamse Projectontwikkelings Maatschappij verder uitgewerkt.

Door de coronacrisis en bijbehorende maatregelen zoeken de gemeente Altena en de ontwikkelaar nog naar de mogelijkheid voor een inspraak- en informatieavond over het voorontwerp van het bestemmingsplan en het bouwontwerp.