Onderzoek naar alternatief voor Dijkgraaf den Dekkerweg Werkendam

WERKENDAM • Omdat de Dijkgraaf den Dekkerweg de hoeveelheid verkeer in de toekomst niet meer aan kan, onderzoekt de gemeente Altena alternatieven voor deze belangrijkste weg van en naar Werkendam.

Volgens het college zijn in principe drie opties in beeld: de Dijkgraaf den Dekkerweg wordt mogelijk verbreed of krijgt mogelijk een parallelstructuur of er komt een nieuwe weg aan de noord- of aan de zuidzijde van de huidige weg.

Nieuwe weg

De alternatieven zullen niet alleen beoordeeld worden op het verkeerskundige aspect en de kosten, maar ook op geluid, stikstof en cultuurhistorie. Inwoners van Werkendam worden gevraagd mee te denken.

Voor de zomer van 2021 hoopt het college een voorkeursvariant aan de gemeenteraad voor te leggen.

Uit verkeersmodellen blijkt dat de Dijkgraaf den Dekkerweg in 2025 de toenemende verkeersstromen niet meer aankan.