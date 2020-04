Spandoek met een knipoog siert Altena College

SLEEUWIJK • Het Altena College in Sleeuwijk heeft een ludiek spandoek bij de school opgehangen.

'Wat is school toch eigenlijk leuk, hè?', prijkt er op de voorgevel van het gebouw aan de Rijksstraatweg.

"Een banner op het Altena College om op een leuke manier te laten zien dat we elkaar missen", laat de school weten. "Het rumoer in de pauzes, de levendigheid, de gesprekken, de ondeugende grappen… We missen het enorm!"