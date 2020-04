Coronavirus eist elfde slachtoffer in Altena

ALTENA • Uit de nieuwste cijfers van het RIVM blijkt dinsdag dat in de gemeente Altena inmiddels elf mensen zijn overleden aan het coronavirus.

De afgelopen dagen stond dat aantal nog op tien.

Het aantal ziekenhuisopnames voor Altena blijft staan op 30, evenveel als de afgelopen drie dagen.

Dinsdag zijn in Nederland in totaal 118 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 165 personen als overleden gemeld.

Tot nu toe zijn er 34.134 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.

Dinsdagen hoger

Op de dinsdagen is het aantal meldingen van opgenomen en overleden patiënten de afgelopen periode vaak het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat meldingen van op vrijdag, zaterdag en zondag opgenomen en overleden patiënten op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken, meldt het RIVM. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.