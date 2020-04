Onderzoek naar bustransferium Andel loopt

ANDEL • De komst van een bustransferium in Andel wordt op dit moment nader onderzocht.

Dat schrijft het college in antwoord op vragen van de VVD. Raadslid Jan Kolff had daarin zijn zorgen over de overlast van bussen en de parkeerdruk op de Hoofdgraaf geuit. Mogelijke locaties voor zo'n bustransferium zijn aan de Hoge Maasdijk en aan de kant van de Hoofdgraaf.

De dijk is al langer in beeld en is in eerdere onderzoeken al beoordeeld als best haalbare oplossing, maar Curio Prinsentuin Andel heeft aangegeven een transferium op die locatie niet wenselijk te vinden vanwege de loopstromen over en door het schoolcomplex.

Hoofdgraaf

De school heeft aangegeven een nieuw alternatief aan de Hoofdgraaf nader te willen bekijken, schrijft het college aan de VVD.

"Zowel aan oplossingen aan de noordkant als aan de zuidkant zijn voordelen, nadelen en onzekerheden verbonden. Uit onderzoek naar eerdere varianten is gebleken dat de bereidheid bij het waterschap en aangrenzende grondeigenaren om mee te werken aan een oplossing slechts beperkt aanwezig is. Daarnaast gaat het om een aanzienlijke investering die noodzaakt tot een gedegen afweging."

Naast het bestaande voorstel aan de dijk worden op dit moment daarom twee varianten onderzocht om daarmee tot een definitieve keuze te komen. Uiterlijk begin mei is er opnieuw overleg over uitkomst van het onderzoek. Dan zal ook de gemeenteraad verder ingelicht worden.

Arijroutes

Voor wat betreft de aanrijroutes van de bussen zijn afspraken gemaakt met vervoerder Arriva, die deze afspraken 'met enige regelmaat' onder de aandacht brengt bij de chauffeurs. Ook over de parkeeroverlast tijdens evenementen bij het Prinsentuin en partycentrum 't Buitenhoff zijn volgens het college afspraken gemaakt met alle betrokken partijen.

De VVD vraagt zich af of er op drukke momenten meer gecontroleerd kan worden op de Hoofdgraaf.

"Als informatie over bijzondere bijeenkomsten in Prinsentuin of Buitenhoff beschikbaar is bij de gemeente, vinden controles door de BOA plaats. Aanpak van parkeeroverlast heeft geen hoge prioriteit bij de politie. Bij de betrokken partijen zal worden benadrukt dat het wenselijk is de data van bijzondere gelegenheden door te geven. Daarnaast ligt er een rol bij zowel Prinsentuin als Buitenhoff om het parkeren bij grotere of samenvallende activiteiten in goede lijnen te leiden", stelt het college.