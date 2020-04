Maak Altena bloeiend met bloemenzaad van ANV

ALTENA • Agrarische Natuurvereniging (ANV) Altena-Biesbosch wil, evenals vorig jaar, samen met de inwoners van de gemeente Altena proberen de streek extra bloeiend te maken.

"Juist vanwege de crisissituatie in ons land is er misschien nog meer oog voor extra kleur, naast het toch al mooie agrarische landschap waar onze streek om bekend staat", laat de ANV weten.

Zoals al jaren gebruikelijk worden verdeeld over streek weer vele kilometers aan bloemenranden door de boeren ingezaaid. Voor dit seizoen is speciaal voor de ANV een nieuw mengsel samengesteld dat bijna volledig bestaat uit inheemse, wilde bloemensoorten, vanwege het belang ervan voor met name de wilde bijen, zweefvliegen en andere belangrijke insecten.

ANV Altena-Biesbosch stelt dit bloemenzaad beschikbaar ook beschikbaar voor tuinen van inwoners.

Biodiversiteit

Mensen die door dit bloemenzaad thuis te zaaien willen bijdragen aan de biodiversiteit in Altena zijn op donderdag 23 april van harte welkom op de volgende adressen: Fam. Straver, Hillsestraat 2 in Babyloniënbroek; Fam. Tolenaars, Rijksweg 2b in Nieuwendijk; Fam. Burghout, Hoekje 8 in Almkerk.

Om aan de regels van RIVM te voldoen zijn de afhaallocaties gesplitst en zijn mensen tussen 19:00 en 20:00 uur welkom om met fiets of auto via een drive-thru bloemenzaad af te halen. Voor de actie geldt: op is op.