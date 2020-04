Altena Witgoed en Van der Velden Interieur werken samen

REGIO • Altena Witgoed in Genderen en Van der Velden Interieur- en timmerwerken in Wijk en Aalburg hebben de handen ineen geslagen.

Lokale samenwerking tussen ondernemers en dus voor en door mensen in de buurt is hot. Door corona krijgen steeds meer mensen het idee: we moeten elkaar steunen. Sommige ondernemers sloegen al eerder de handen in elkaar.

Zoals Altena Witgoed in Genderen en Van der Velden Interieur- en timmerwerken in Wijk en Aalburg. Zij realiseren samen keukens, precies zoals de klant dat wil. Anton van der Velden werkt al zo'n vier jaar voor zichzelf. Hij maakt alles wat de klant in zijn huis door een vakman in hout wil laten maken.

Dat is allemaal maatwerk: keukens, kasten, tafels. Net wat bij de mensen past: landelijk, klassiek, stoer of strak. Iets meer dan een jaar geleden kreeg hij telefoon van Richard Bouman van Altena Witgoed, met de vraag: Kunnen wij niet iets voor elkaar doen?

De nieuwe eigenaars van Altena Witgoed waren net gestart en wilden in hun nieuwe interieur graag een keukenblok met een goede uitstraling.

Versterken

Richard: "Keukenapparatuur komt toch het best tot z'n recht als je het ziet zoals het gebruikt wordt. We waren op zoek naar maatwerk en kwaliteit en ik hoorde dat Anton hier in Wijk aan het werk is. We hadden al snel in de gaten dat we elkaar kunnen versterken. Anton kan ook zonder showroom wat van zijn werk laten zien en wij zorgen voor goede inbouwapparatuur tegen een mooie prijs. Het voordeel voor de klant van deze samenwerking zit in het makkelijke schakelen. Als kleine bedrijven zijn we flexibel, en spreek je altijd direct met degene die de besluiten neemt. En als het nodig is, maken we ook 's avonds de winkel open. Da's snel en praktisch. Daar houden wij zelf van, en onze klanten ook."

http://www.altenawitgoed.nl

http://www.vanderveldeninterieur.nl