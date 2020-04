Jeugdconsulent nu ook bij de huisarts

ALTENA • Om jeugdhulp voor gezinnen in Altena toegankelijker te maken is de gemeente Altena gestart met het project 'Jeugdconsulent bij de huisarts'.

Binnen dit project levert de jeugdconsulent laagdrempelige zorg in de huisartsenpraktijk aan kinderen en jongeren tot maximaal 23 jaar. Tot nu toe konden gezinnen met een jeugdhulp- of opvoedvraag terecht bij OnS Altena van de gemeente en bij de huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

Met de start van het project staan beide routes niet meer los van elkaar. Voor veel mensen is de huisartsenpraktijk een vertrouwde en veilige omgeving, dicht bij huis, waardoor zij hier makkelijker om hulp vragen dan op een andere plek, laat de gemeente Altena weten.

Doktershoed Werkendam

De Doktershoed in Werkendam is de eerste huisartsenpraktijk, waar het project van start gaat. Een jeugdconsulent van gemeente Altena, werkend vanuit het wijkteam Werkendam, is vier uur in de week in deze huisartsenpraktijk te vinden. Patiënten met jeugd- en opvoedvragen kan de huisarts nu meteen doorverwijzen naar het spreekuur van de jeugdconsulent.

Naast de jeugdconsulent die start bij De Doktershoed, zijn er meer jeugdconsulenten beschikbaar om in een huisartsenpraktijk aan de slag te gaan. Over welke praktijken zich bij dit project aansluiten zijn nog gesprekken gaande.

Goede samenwerking

"Door de goede samenwerking die we met de huisartsen hebben is dit mooie project mogelijk. Samen kunnen we gezinnen en kinderen de nodige ondersteuning geven die helemaal past bij hun situatie", aldus wethouder Paula Jorritsma.