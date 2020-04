Werkendammer (30) aangehouden voor wapenbezit

WERKENDAM • De politie heeft zondag in de Biesbosch een 30-jarige Werkendammer aangehouden, omdat hij bij een ruzie gedreigd zou hebben met een machtete.

Op de boot van de Werkendam werden messen en een luchtdrukwapen aangetroffen.

De politie was zondag rond 17:45 uur naar het Steurgat gekomen, omdat de Werkendammer en zijn gezelschap ruzie hadden gekregen met mensen op een andere boot, waarbij met wapens gezwaaid zou zijn.

Hakbijl

De politie kreeg zondagmiddag een melding dat in de Biesboschhaven een man zou rondlopen met een hakbijl.

Daar bleek dat mensen op twee bootjes in de Biesbosch ruzie met elkaar hadden gekregen, nadat een van hen door een hond gebeten was.

Daarna zou er gedreigd zijn met een machete, aldus de politie.

Luchtbuks

Uiteindelijk besloten beide partijen geen aangifte tegen elkaar te doen. De agenten hebben de boot onderzocht van de gebeten man, die gedreigd had met de machete. Op die boot werden naast de machete, twee andere messen en een luchtbuks met kogeltjes aangetroffen.

De eigenaar van dat luchtdrukwapen werd aangehouden. Hij vertelde dat hij met een vriend en zijn vriendin het hele weekend had gevaren. Ze hadden ergens aangelegd en gezellig met de buren een biertje gedronken.

Nadat zijn vriend door de hond van hen was gebeten, had die met een machete de lijn van de andere boot doorgesneden en geroepen dat ze daar niets te zoeken hadden. De luchtbuks had hij bij om op blikjes te schieten. Hij krijgt een proces-verbaal.