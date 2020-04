Coronacijfers voor Altena onveranderd

ALTENA • De nieuwste coronagegevens van het RIVM laten voor de gemeente Altena zondag hetzelfde beeld zien als zaterdag.

30 inwoners van Altena zijn tot zondag met coronaklachten opgenomen of opgenomen geweest in een ziekenhuis en het aantal bevestigde sterfgevallen door het coronavirus staat op tien.

Zondag zijn er landelijk gezien 110 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 83 patiënten als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld, benadrukt het RIVM.

Er zijn zondag 1066 nieuwe besmettingen gemeld aan het RIVM en daarmee komt het totaal op 32.655.