Twee motorcrossers beboet in Sleeuwijkerwaard

SLEEUWIJK • In de Sleeuwijkerwaard zijn zondag rond het middaguur boetes uitgedeeld aan twee motorcrossers.

Het tweetal was in het natuurgebied aan de Sleeuwijkse kant van de Merwedebrug, waar in samenwerking met de gemeente Altena al dranghekken waren geplaatst, aan het crossen.

Eerder was al ontdekt dat er met een graafmachine een crossbaan was aangelegd, aldus de politie.