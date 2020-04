Huisartsen: 'Ook bellen bij andere klachten dan corona'

ALTENA • De huisartsen in de regio roepen hun patiënten op om in deze coronatijd niet door te blijven lopen met klachten.

Alle huisartsenpraktijken zijn normaal telefonisch bereikbaar om te overleggen bij gezondheidsklachten of problemen waar patiënten over twijfelen of niet gerust op zijn.

Niet durven

De huisartsen doen deze oproep, omdat zij merken dat patiënten die op korte termijn wel zorg nodig hebben, die door de coronacrisis niet durven vragen.

"Wij zijn als huisartsen zeer onder de indruk van het begrip en het geduld van alle patiënten. Maar wij zijn wel bezorgd dat patiënten momenteel te lang blijven doorlopen met klachten. Mensen voelen zich bezwaard om naar de dokter te gaan", aldus Maarten Vermeulen, huisarts in Dussen en voorzitter van de huisartsengroep in het Land van Heusden en Altena.

"Vaak komt dit voort uit respect voor ons als huisartsen en de veronderstelling dat wij druk zijn. Deze bescheidenheid is niet nodig. Ook in deze tijd willen wij alle patiënten de zorg bieden die ze nodig hebben. Daarom is onze oproep: Geen corona, wel klachten: bel uw huisarts."

Alleen bezoek na telefonisch overleg

Alle huisartsenpraktijken hebben momenteel verregaande maatregelen getroffen om besmetting via de praktijk te voorkomen. De belangrijkste maatregel is dat de patiënten de huisartsenpraktijk alleen kunnen bezoeken na telefonisch overleg vooraf. Ook is zorg die kan worden uitgesteld, voorlopig opgeschort.

Daarnaast hebben de meeste praktijken een apart coronaspreekuur ingevoerd. Patiënten wordt aangeraden voor meer informatie de website van de eigen huisarts te raadplegen.