Ziekenhuisopnames door corona niet gestegen

ALTENA • Het aantal mensen uit Altena dat in een ziekenhuis is opgenomen met coronaklachten is vrijdag niet gestegen.

De teller staat volgens de laatste cijfers van het RIVM op 29 personen, 51,8 per 100.000 inwoners.

Vrijdag zijn over heel Nederland 156 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 144 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.



Tot nu toe zijn er 30.449 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken, stelt het RIVM verder.

"Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames."

Sterk verhoogd

De totale sterfte in Nederland is volgens het RIVM 'sterk verhoogd'.

"Zowel in week 14 als in week 15 zijn rondom 5000 personen in Nederland overleden. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM op basis van voorlopige sterftecijfers. "Dat zijn 2000 tot 2300 meer sterfgevallen per week dan we zouden verwachten voor deze tijd van het jaar."

Een aanzienlijk deel daarvan is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is wordt pas later uit de doorsoorzakenregistraties duidelijk, laat het RIVM weten.

Maatregelen

"Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken, zoals gemeld aan het CBS - dus ongeacht de doodsoorzaak -, ontstaat een completer beeld van de situatie in Nederland. Dit maakt extra duidelijk hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de maatregelen blijven houden."