Veelgebruikte fietsroutes in Altena krijgen verlichting

ALTENA • De fietspaden langs de Parallelweg tussen Giessen en Andel, de Woudrichemseweg en de Almkerkseweg, de Veldweg en de Jan Spieringweg en de Ruigenhoekweg krijgen openbare verlichting om het veiligheidsgevoel van fietsers, veelal scholieren, te verhogen.

Langs de Parallelweg tussen Giessen en Andel zijn de werkzaamheden al gestart, omdat het hier 'overduidelijk' is dat met lichtmasten het onveiligheidsgevoel verminderd wordt, aldus het college.

AquaAltena

Ook de dorpsraden van Giessen-Rijswijk en Andel hebben regelmatig verzocht om op deze locatie voor openbare verlichting te zorgen. De route wordt veel gebruikt door middelbare scholieren, door fietsers die richting het bedrijventerrein en zwembad AquaAltena gaan en ook door wandelaars.

Voor de andere routes geldt dat deze voor de komende winterperiode verlicht moeten zijn.

In totaal worden zo'n 80 masten geplaatst, waarvan 40 masten met bewegingssensoren op het stuk langs de Almkerkseweg en Woudrichemseweg. De verlichting gaat hier aan, zodra er een fietser in de buurt komt.

Proef

Het gaat volgens het college om een proef. "Indien in de praktijk blijkt dat het niet goed werkt doordat de signalen niet goed doorkomen, kunnen de armaturen alsnog omgebouwd worden naar standalone armaturen, die trapsgewijs gedimd worden." Dat trapsgewijs dimmen gebeurt in de loop van de avond en de nacht ook bij de andere fietspaden.

De routes heeft de gemeente Alten gekozen in nauwe samenspraak met jongerenraad Going 4 Altena, die eind 2018 al een rapport aangeleverd heeft over in hoeverre de verkeersveiligheid van fietsers gerelateerd is aan de openbare verlichting.

Enquête

Uit een aanvullende enquête van de jongerenraad onder middelbare scholieren blijkt dat zij zich op bepaalde fietsroutes onveilig voelen en bang zijn voor fysieke agressie. Ze geven aan dat openbare verlichting plaatsen de geschiktste manier is om de veiligheid te vergroten. Ook het verwijderen van bosschages is een onderdeel van een oplossing.

"Zowel de jongerenraad als wij zijn ons er van bewust dat niet alle knelpunten die uit de enquête naar voren komen aangepakt kunnen worden", aldus het college.

"Het zou mooi zijn als er veilige verlichte verbindingswegen tussen alle kernen zijn. De middelen hiervoor zijn niet toereikend. Wel wordt hiermee bereikt dat een aantal routes (de meest doorgaande routes met een groot gebruik waaronder vele scholieren) verbeterd worden."

De gemeenteraad heeft vorig jaar 100.000 euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van openbare verlichting langs fietspaden in de gemeente.