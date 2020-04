Vergulde toiletrol van Sleeuwijkse juwelier knipoog naar hamstergedrag

SLEEUWIJK • Wie een blijvende herinnering wil aan zijn of haar hamsterwoede in tijden van corona kan bij goudsmid en juwelier 't Oude Schooltje in Sleeuwijk terecht voor een speciale hanger in de vorm van een toiletrol.

De hanger, verkrijgbaar in zilver of verguld, is een subtiele verwijzing naar wat Berend en Sandra Hofman van 't Oude Schooltje omschrijven als 'het nieuwe goud': toiletpapier.

"Deze wil je als herinnering aan jouw hamsterwoede of je overwinning toen je bij je vijfde supermarktbezoek eindelijk ook het nieuwe goud te pakken had", melden de Sleeuwijkse ondernemers op Facebook.

"Het is geboren uit een geintje, toen ik zelf toiletpapier moest hebben", vertelt Sandra, die de hanger maakte. "Toen opeens had ik het bedacht. Dé coronahanger is een wc-rol."

Humor

Volgens Berend is een beetje humor belangrijk in deze serieuze tijd. "Juist nu moeten we toch een beetje blijven lachen met elkaar", zegt hij. "Bovendien willen we laten zien dat we in ook tijdens deze crisis creatief blijven en dat we ook nu gewoon leuke dingen maken in ons atelier."

Op het Facebook-bericht zijn al aardig wat positieve reacties gekomen, maar kopers hebben zich nog niet gemeld. De hanger kost 75 euro en is te bestellen door even te bellen naar 0183-304657.

De prijs van de hanger is in ieder geval veel goedkoper dan de prijs van écht goud. Door de coronacrisis kost een kilo fijngoud momenteel zo'n 51.000 euro.