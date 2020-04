Weer meer coronapatiënten uit Altena in ziekenhuis

ALTENA • Sinds donderdag liggen 29 mensen uit de gemeente Altena met coronaklachten in een ziekenhuis.

Dat is er weer eentje meer dan woensdag.

Over heel Nederland genomen zijn donderdag 182 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 181 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld, aldus het RIVM.

Tot nu toe zijn er 29.214 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.

Verpleeghuizen

Naar schatting heeft ongeveer één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19. Het RIVM ziet dat er de laatste dagen niet veel nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten bijkomen, maar ziet wel verspreiding van van het coronavirus binnen verpleeghuizen.