Horeca Altena wil kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

ALTENA • Altena moet horecaondernemers gemeentelijke belastingen kwijtschelden, zodat zij de gevolgen van de coronacrisis financieel het hoofd kunnen bieden.

Die noodoproep doet Pieter Venus, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Altena-Biesbosch, in een brief aan het college en de gemeenteraad.

Uitstel van lokale belastingen, onderdeel van huidige steunmaatregelen van de gemeente, is volgens Koninklijke Horeca Nederland niet genoeg. "Dit is enkel uitstel van executie."

Geen toeristenbelasting

Venus stelt voor om zo lang de crisis duurt geen precariobelasting en toeristenbelasting te innen en om bijvoorbeeld ook de ozb gedeeltelijk kwijt te schelden, zodat 'de lokale economie gestimuleerd kan worden'.

Ook wil Venus dat leges voor nieuwe vergunningen of verlenging van huidige vergunningen niet in rekening worden gebracht.

Verhuurders zouden bovendien alleen in aanmerking moeten komen voor belastingkorting als ze 'in deze moeilijke tijd' huurders tegemoet komen door huur kwijt te schelden. De gemeente moet ze daarop aanspreken en bovendien een collectieve regeling maken, waarbij ondernemers 'op voorhand vrijgesteld worden van de belastingplicht'.

Minimaal een derde van de horeca- en retailbedrijven zal waarschijnlijk noodgedwongen moeten sluiten, stelt Venus.

Omzet nul

"De coronacrisis die de gemeente bedreigt is niet te overzien, als de gemeentelijke politiek niet snel in de bres springt. Het water staat vele ondernemers aan de lippen. Het is voor velen van hen de zwaarste en meest onzekere periode in hun bestaan. Van het ene op het andere moment hebben deze ondernemers geen inkomsten meer. Alle kosten gaan door, maar de omzet is nul."

Volgens de voorzitter is snelheid geboden. "Tot op heden kunnen we op veel begrip rekenen, maar zijn er nog maar weinig concrete toezeggingen gedaan om de ondernemers financiële ondersteuning te bieden. Iedereen is van goede wil, want het is in niemands belang om ondernemers failliet te laten gaan, maar snelheid is nu de eerste prioriteit. Wij vragen u om nu te handelen."