Burgemeester belt mensen die een lintje krijgen vanuit eigen voortuin

ALTENA • Burgemeester Egbert Lichtenberg gaat mensen die in de aanloop naar Koningsdag een koninklijke onderscheiding krijgen verrassen met een 'thuisbelletje'.

Dat betekent dat hij vrijdag alle decorandi in Altena belt vanuit hun eigen voortuin, met de boodschap dat zij koninklijk onderscheiden zijn. Het daadwerkelijk opspelden van de versierselen gebeurt vanwege de coronamaatregelen op een later moment dit jaar.

"Het mogen krijgen van een koninklijke onderscheiding is een bijzondere gebeurtenis in het leven van inwoners, die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving", zegt Lichtenberg.

"Ook in deze moeilijkere periode vind ik het uitermate belangrijk om deze waardering zo goed als mogelijk is, over te brengen."