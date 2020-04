Ziekenhuisopnames door corona weer licht gestegen

ALTENA • Het aantal mensen dat door het coronavirus in het ziekenhuis ligt is in Altena gestegen naar 28.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM woensdag.

Woensdag zijn er landelijk 188 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 189 personen als overleden gemeld.

Omdat niet alle COVID-19-patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden, aldus het RIVM.