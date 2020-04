Leerlingen uit Oudendijk, Genderen en Meeuwen schrijven voor Het Kontakt

Leerlingen kregen een workshop over mediawijsheid, zoals hier op Het Fundament in Genderen.

ALTENA • Het werk van de leerlingen die wél mee konden doen aan het project Kinderkrant van Altena staat deze week in Het Kontakt.

En dat is niet voor niets. De kinderen uit groepen 7 en 8 van Basisschool Oudendijk, Het Fundament uit Genderen en De Ark uit Meeuwen hebben na de workshop mediawijsheid puik journalistiek werk afgeleverd.

Het project Kinderkrant van Altena is een initiatief van Bibliotheek CultuurPuntAltena samen met Perswinkel Communicatie en Het Kontakt editie Altena en zij hadden een wedstrijdelement aan het project gekoppeld. De beste twintig artikelen van álle deelnemende scholen zouden een plekje in Het Kontakt krijgen, maar de coronacrisis gooide na workshops op drie basisscholen roet in het eten.

Logisch

Inmiddels lagen al wel tientallen leuke, grappige en nieuwswaardige verhalen op de plank en de jury vond het dan ook niet meer dan logisch dat de leukste artikelen uit Oudendijk, Meeuwen en Genderen alsnog een plekje in de krant zouden krijgen. Het resultaat kunt u ook in de e-paper van Het Kontakt lezen. "Maar het was nog een flinke klus om een goede selectie te maken", zegt Tom Oostra, jurylid namens Het Kontakt. "

Artikelen van Laudi van Dalen (Het Fundament) over de waarde van huiswerk, van Maartje Hutting (De Ark) over basketbalclub ABC en het interview van Robin Husmann (Basisschool Oudendijk) over de verhuizing van BSO BuitenGewoon hebben de krant dan wel niet gehaald, maar verdienen wel een eervolle vermelding. Alle leerlingen mogen hoe dan ook trots zijn op de artikelen die ze hebben afgeleverd."

Ook Marianne Sijberden van Perswinkel Communicatie vindt het eindresultaat 'geweldig'. "Wat hebben de leerlingen het ons moeilijk gemaakt", zegt ze. "Originele onderwerpen, mooie verhalen en wat hebben ze zich heel goed aan de opdracht gehouden. Hier spreekt een trotse gastjuf."

Nepnieuws

Tijdens de workshops in de klas keken de kinderen een aantal korte filmpjes, met vervolgens de vraag 'Wat is echt en wat is nep?' "Met bordjes in de lucht mochten ze het aangeven", vertelt Marianne.

"Verder kregen ze uitleg over hoe nu eigenlijk bepaald wordt wat nieuws is; waarom staat het ene wel in de krant en het andere niet? En leerden ze hoe ze zelf een goed artikel konden schrijven. Tussendoor mochten ze lekker door de klas lopen en brainstormen over een onderwerp voor een eigen artikel. Helaas konden we de lessen niet voortzetten vanwege het coronavirus en is het bij drie scholen gebleven, maar volgend jaar gaan we weer verder."

Want zeker in deze tijd is het heel belangrijk om nepnieuws te kunnen onderscheiden van echt nieuws, zegt Geeralda Pols van Bibliotheek CultuurPuntAltena.

"Ik mocht een gastles bijwonen en wat me daar vooral opviel was dat de kinderen met de juiste tips het toch wel snel doorhebben. Het deel van de les waar ze daadwerkelijk zelf aan de slag gaan is leuk om te zien. Zoveel verschillende onderwerpen, waar ze zich helemaal in verdiepen."

Volgend jaar

Ze kijkt uit naar volgend jaar. "Dan zetten we het project voort met de groepen die vanwege de maatregelen rond het coronavirus de gastles nu niet konden volgen."